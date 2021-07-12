Гонку NASCAR прерывали из-за ямы на дороге, соревнования выиграл Курт Буш

Очередная гонка серии NASCAR, проходившая в Атланте, была прервана примерно на 20 минут. Сотрудникам автодрома пришлось чинить повреждённое дорожное покрытие, на нём появилась яма.

Ранее сообщалось, что на автодроме в Атланте планируют менять дорожное покрытие во время межсезонья. Но полотно так и не дождалось обновления. Полностью замена покрытия в последний раз происходила 24 года назад.

Запись можно посмотреть в «твиттере» NASCAR.

Автодром был открыт в 1960 году, за это время на нём состоялось более 100 гонок серии.

Что касается самой гонки, то победителем стал Курт Буш, лидировавший в течение 144 кругов. Второе место занял Кайл Буш, а тройку лучших замкнул Мартин Труэкс-младший.