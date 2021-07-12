Хэмилтон похвалил «Мерседес» за поддержку BLM и расового разнообразия в автоспорте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил свою команду за приверженность важным ценностям. По словам британца, «Мерседес» отстаивает расовое разнообразие в Формуле-1.
«Я думаю, что у нас отличные взаимоотношения, великолепные партнёры. Здорово видеть, что «Мерседес» делает на трассе, рад, что получаю большую поддержку. С активностью движения BLM команда второй год подряд окрашивает болид полностью в чёрный цвет.
Мы действительно отстаиваем разнообразие в автоспорте. У нас бывают очень интересные обсуждения. Безусловно, несколько лет назад я мог только мечтать о таком. И я очень рад быть свидетелем такого развития», — цитирует Хэмилтона RacingNews365.
Ранее стало известно, что семикратный чемпион Формулы-1 подписал с командой новый контракт на два года.
- 12 июля 2021
-
12:33
-
11:57
-
11:01
-
09:27
-
00:04
- 11 июля 2021
-
22:17
-
21:52
-
20:53
-
20:00
-
19:06
-
18:30
-
17:56
-
17:08
-
16:02
-
14:52
-
12:12
-
10:13
- 10 июля 2021
-
23:50
-
22:02
-
21:00
-
19:49
-
18:50
-
17:35
-
16:47
-
15:55
-
14:28
-
13:29
-
11:58
-
10:51
-
09:45
-
00:50
- 9 июля 2021
-
23:50
-
21:36
-
20:42
-
19:50