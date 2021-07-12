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Хэмилтон похвалил «Мерседес» за поддержку BLM и расового разнообразия в автоспорте

Хэмилтон похвалил «Мерседес» за поддержку BLM и расового разнообразия в автоспорте
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил свою команду за приверженность важным ценностям. По словам британца, «Мерседес» отстаивает расовое разнообразие в Формуле-1.

«Я думаю, что у нас отличные взаимоотношения, великолепные партнёры. Здорово видеть, что «Мерседес» делает на трассе, рад, что получаю большую поддержку. С активностью движения BLM команда второй год подряд окрашивает болид полностью в чёрный цвет.

Мы действительно отстаиваем разнообразие в автоспорте. У нас бывают очень интересные обсуждения. Безусловно, несколько лет назад я мог только мечтать о таком. И я очень рад быть свидетелем такого развития», — цитирует Хэмилтона RacingNews365.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион Формулы-1 подписал с командой новый контракт на два года.

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