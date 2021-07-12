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Мазепин: снижение веса шасси на 4 кг приведёт к большой разнице

Мазепин: снижение веса шасси на 4 кг приведёт к большой разнице
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от перехода на новое шасси. Ранее стало известно, что россиянин получит более лёгкое шасси после летней паузы. По словам Никиты, он уже использовал это шасси ранее в Монако, там он обогнал Шумахера.

«Я ездил на этой машине только в Монако, мне её предлагали лишь на одну гонку. Это физическая и математическая разница. Мы, будучи пилотами, поставлены в такую ситуацию, когда надо бороться за каждые 800 граммов или килограмм нашего веса. Иногда нужно пить меньше воды, чтобы быть легче.

Поэтому очевидно, что снижение веса шасси на четыре килограмма приведёт к большой разнице на длинных прямых во время любой гонки. Пока мне сложно сказать, как изменится время прохождения круга. Нам нужно подождать, посмотрим», — цитирует Мазепина Motorsport.

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