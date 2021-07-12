Марко: Расселл заслуживает, чтобы «Ред Булл» изучил его кандидатуру

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о возможном переходе Джорджа Расселла из «Уильямса» в «Мерседес». Ожидается, что британец может сменить в «Мерседесе» Валттери Боттаса. По словам Марко, «Ред Булл» мог бы заинтересоваться Расселлом, если тот останется без команды.

«Расселл, безусловно, заслуживает, чтобы «Ред Булл» изучил его кандидатуру, учитывая его выступление в «Уильямсе». Но это утопия, не могу и представить, чтобы «Мерседес» его отпустил.

Сделали бы мы ему предложение, если бы он был свободным агентом? Насколько я знаю, всё это не имеет значения», — цитирует Марко Motorsport.

Ранее «Мерседес» уже объявил о продлении контракта на два года с Льюисом Хэмилтоном. При этом пока неизвестно, кто станет его напарником в следующем сезоне.