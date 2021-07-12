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Штайнер рассказал о задачах, которые будут стоять перед Мазепиным и Шумахером в спринте

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о предстоящем дебюте спринтерских гонок. Новый формат будет впервые опробован на Гран-при Великобритании. По словам Штайнера, пилоты команды Никита Мазепин и Мик Шумахер будут вести активную борьбу в спринте.

«Думаю, что пилоты будут упорно бороться, не сдерживая себя. Ведь в квалификации всегда все пытаются продемонстрировать максимум. А спринт определяет позиции квалификации.

В воскресенье, когда на кону стоят очки, все хотят находиться в лучшей позиции, начинать гонку в первых рядах.

Для нас в этом сезоне важнейшим является процесс обучения. И мы хотим провести побольше гонок в течение года», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».

Ранее Штайнер уже говорил, что перед пилотами команды стоит задача получения опыта.