На трассе Формулы-1 в Сочи прошли соревнования по ралли-спринту

11 июля на «Сочи Автодроме» состоялся этап чемпионата Краснодарского края по ралли-спринту «Time Attack KKFA — 2021», сообщает пресс-служба «Росгонок». Соревнования по ралли-спринту впервые прошли на трассе Формулы-1. На «Сочи Автодроме» специально для этой дисциплины был подготовлен участок трассы, общая дистанция составила около 2 км.

Общее количество участников, заявленных на этот этап, составило 73 человека. Помимо представителей Краснодарского края, также приняли участие гонщики из Ставрополя, Ростова-на-Дону и Абхазии.

Все участники были разделены на 6 классов: «Стандарт 1», «Стандарт 2», Turbo stock, «Спорт», GT, Unlim. Кроме того, дополнительный класс был введён для девушек – «Авто-Леди», а также отдельно были подведены итоги в общем личном и общем командном зачётах.

«Росгонки» — это не только Гран-при России Формулы 1. Мы в течение сезона участвуем в организации соревнований по дрифту, кольцевым гонкам, и в этом году нам особенно приятно, что впервые на Сочи Автодроме прошли соревнования по ралли-спринту. Мы видим, что гонки в этой дисциплине вызвали большой интерес участников. На Сочи Автодроме можно было увидеть как старую добрую ВАЗовскую «копейку», так и Porsche GT2 — это разнообразие и в то же время доступность делают такие соревнования особенными», — подвёл итоги генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

Фото: АНО «Росгонки»

Победители и призёры этапа чемпионата Краснодарского края по ралли-спринту «Time Attack KKFA — 2021»



«Стандарт 1»

1. Моторин Ярослав

2. Радченко Антон

3. Вехов Филипп

«Стандарт 2»



1. Язынин Сергей

2. Рудаков Сергей

3. Лазаренко Николай

Спорт:

1. Канданов Марк

2. Захаров Роман

3. Пономарёв Виталий

Unlim

1. Цареградцев Аркадий

2. Куян Артем

3. Моисеенко Андрей

GT

1. Войтов Георгий

2. Руденко Александр

3. Тогрус Федор

Turbo stock

1. Солоной Петр

2. Овчинников Дмитрий

3. Девякович Антон

Авто-Леди

1. Котлярова Виктория

2. Ефремова Инна

3. Гущина Ольга

Командный зачёт

1. ROSGONKI

2. ARC Stavropol

3. Redliners.