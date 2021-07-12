Задай вопрос победителям «Шёлкового пути» и «Дакара» из команды «КАМАЗ-мастер»!

В ближайшее время гостями редакции «Чемпионата» станут представители команды «КАМАЗ-мастер» — чемпион ралли-марафонов «Дакар»-2021 и «Шёлковый путь» — 2021 Дмитрий Сотников, а также занявший на «Шёлковом пути» третье место Антон Шибалов, который ранее стал вторым на «Дакаре». У вас есть возможность задать персональный вопрос камазовцам! Например, поинтересоваться мнением Сотникова о новом камазовском грузовике с кабиной от семейства К5.
Вопросы можно присылать на электронный адрес ekustov@rambler-co.ru либо оставлять в комментариях к этой новости. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Если пишете на почту, рядом с вопросом обязательно указывайте своё имя или ник на «Чемпионате».
Ралли-марафон «Шёлковый путь» — 2021 прошёл на территории России со 2 по 6 июля.
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