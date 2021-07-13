У Ландо Норриса украли часы стоимостью $ 55 тыс. после финала Евро-2020

Пилот «Макларена» Ландо Норрис лишился часов стоимостью 40 тыс. фунтов стерлингов (около 4 млн рублей) во время беспорядков у стадиона «Уэмбли» после финала чемпионата Европы — 2020, сообщает The Sun.



По информации источника, после игры Норрис попытался уехать на своём автомобиле, но на него напали два фаната. Один из них схватил и удерживал его, а второй сорвал с руки часы.



«Один из грабителей снял с него часы за долю секунды. Ландо выглядел очень потрясённым. Всю ночь уровень безопасности был просто кошмарным», — цитирует очевидца The Sun.



Ранее УЕФА выступил с заявлением по поводу беспорядков, произошедших в Лондоне перед финалом чемпионата Европы, в котором встречались сборные Италии и Англии. Болельщики без билетов штурмовали стадион «Уэмбли», пытаясь прорваться на него, перепрыгивали через ограждения, сносили заборы и сталкивались с сотрудниками стадиона и полицией.