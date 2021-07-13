Источник: Перес останется в «Ред Булл» как минимум до конца 2022 года
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, подписавший контракт на один год, останется в команде ещё как минимум на один сезон, сообщает Marca. По данным источника, стороны ведут переговоры о продлении контракта, они идут плодотворно. При этом пока неизвестно, на какой срок будет заключён контракт. Мексиканец хотел бы подписать долгосрочное соглашение.
Руководство «Ред Булл» уже высоко отзывалось о Пересе, который сменил в команде Алекса Албона. Мексиканский пилот стал победителем одного из этапов Формулы-1 в нынешнем сезоне, а его успехи помогли команде возглавить Кубок Конструкторов. В нём «Ред Булл» набрал 286 очков, опережая «Мерседес» на 44 балла.
Положительно о Пересе отзывался и его напарник Макс Ферстаппен.
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