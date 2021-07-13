Комиссия Хэмилтона разработала рекомендации по обеспечению расового разнообразия в Ф-1

Комиссия, созданная пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, призвала предпринять реальные меры по увеличению количества темнокожих в автоспорте, сообщает Reuters. Комиссия разработала 10 рекомендаций, направленных на достижение этой цели.
Королевская академия инженерии провела исследование, в ходе которого было установлено, что лишь около 1% от 40 тыс. сотрудников британских компаний, работающих в автоспорте, являются темнокожими.
В исследовании также приводятся случаи расизма по отношению к сотрудникам. Коллеги подшучивают над ними, пародируя акцент, комментируя африканские причёски и тому подобное.
В результате комиссия рекомендовала командам Формулы-1 нанимать больше темнокожих сотрудников, а также исключить расходы на оплату труда афроамериканцев из ограничения по расходам команд, установленного в Формуле-1.
Глава Формулы-1 Стефано Доменикали уже сообщил, что в организации ознакомятся с отчётом. Также он назвал его «впечатляющим и подробным».
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