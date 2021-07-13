Хилл объяснил, почему Ферстаппену ещё рано праздновать чемпионский титул

Бывший пилот Формулы-1 Деймон Хилл поделился мнением о борьбе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» за чемпионский титул. Хоть Ферстаппен и опережает своего конкурента на 28 очков, Хилл не считает, что интрига уже умерла.
«Легко ли будет выиграть титул Ферстаппену? Я думаю, что его впереди ждут трудные повороты, а многие люди попытаются его остановить.
Пока что вообще нельзя говорить о том, что Хэмилтон выбыл из чемпионский гонки. К тому же, есть большая разница между тем, чтобы стать лидером и удержать лидерство. Никто не может быть уверен на 100%, ведь произойти может что угодно. Мы говорим о непредсказуемом виде спорта. Максу надо преодолеть ещё множество барьеров прежде чем он сможет начать праздновать чемпионство.
Льюису нужно добиться хорошего результата в Сильверстоуне. Я думаю, что он это сделает», — цитирует Хилла GPBlog.
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