В «МАЗе» отреагировали на первую победу грузовика «КАМАЗ-мастера» с новой кабиной

Руководитель и один из пилотов команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал победу гонщика «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова на ралли-марафоне «Шёлковый путь». Экипаж Сотникова выступал на новом грузовике команды с кабиной семейства К5.



«Чего-то сверхъестественного в гонке новая модель не показала. Да, Сотников выиграл на ней гонку, но Дмитрий в последние два года настолько хорош, что и на предыдущем поколении грузовика ехал бы не хуже. Доказал это в последний день «Шёлкового пути» Антон Шибалов, «объехав» новую машину. Понятно, что какие-то новинки есть, мы ходили и смотрели — никто особо ничего не скрывает, когда мы стоим на старте, так что можно изучить, но ничего необычного не увидели.



Какого-то нереального темпа новый «КАМАЗ» тоже не показал. Возможно, из-за отсутствия достаточно длинных спецучастков. Напрямую в сравнении с Сотниковым мы выиграли два спецучастка, а Дмитрий победил нас на трёх — никакого явного преимущества в этом нет. На бездорожье «КАМАЗ-мастер» традиционно был силён, это их стезя, особенно там, где надо всё время ехать прямо. А где появляются повороты, то там уже нет такого преимущества. С новой машиной то же самое.



Маркетинговый ход удался, потому что новинка всегда привлекает внимание, но явного преимущества грузовика пока нет. Это явно не «убийца» соперников: грузовики сейчас уже настолько быстры, что опережают внедорожники, выигрывая в общем зачёте, так что просто не может быть такого стремительного рывка вперёд, чтобы какая-то машина явно отрывалась от всех остальных на любом типе покрытия», — заявил Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.