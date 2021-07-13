Комиссия Хэмилтона: только 2% из 500 тысяч английских учителей — чернокожие

Комиссия, созданная пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, опубликовала некоторые данные своего расследования. О них сообщил сам Льюис, разместив соответствующие материалы в «сториз» своего «инстаграма». Целью созданной комиссии является увеличение количества темнокожих в автоспорте.
Предлагаем вашему вниманию некоторые выводы комиссии Хэмилтона:
1) «Только 2% из 500 тысяч английских учителей – чернокожие».
2) «Лишь 1% людей, работающих в Формуле-1, являются темнокожими».
3) «Почти в половине всех английских школ нет темнокожих учителей, а также преподавателей из Азии или просто из народностей, составляющих нацменьшинства». (46%).
4) «В 2019 году чернокожие составляли всего 2% от всех учащихся инженерных специальностей».
5) «В 2019 году чернокожих учащихся из стран Карибского региона с большей вероятностью, чем других учеников, могли исключить из школ» (в 2,5 раза).
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