Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Комиссия Хэмилтона: только 2% из 500 тысяч английских учителей — чернокожие

Комиссия Хэмилтона: только 2% из 500 тысяч английских учителей — чернокожие
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссия, созданная пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, опубликовала некоторые данные своего расследования. О них сообщил сам Льюис, разместив соответствующие материалы в «сториз» своего «инстаграма». Целью созданной комиссии является увеличение количества темнокожих в автоспорте.

Предлагаем вашему вниманию некоторые выводы комиссии Хэмилтона:

1) «Только 2% из 500 тысяч английских учителей – чернокожие».
2) «Лишь 1% людей, работающих в Формуле-1, являются темнокожими».
3) «Почти в половине всех английских школ нет темнокожих учителей, а также преподавателей из Азии или просто из народностей, составляющих нацменьшинства». (46%).
4) «В 2019 году чернокожие составляли всего 2% от всех учащихся инженерных специальностей».
5) «В 2019 году чернокожих учащихся из стран Карибского региона с большей вероятностью, чем других учеников, могли исключить из школ» (в 2,5 раза).

Новость по теме
Комиссия Хэмилтона разработала рекомендации по обеспечению расового разнообразия в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021