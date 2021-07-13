Цунода сообщил о преимуществах, которые он получил благодаря изменению подхода к уик-энду

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, что изменил свой подход к гоночному уик-энду, что в конечном итоге позволило ему добиться прогресса.
«Оглядываясь назад, я могу сказать, что во Франции и Австрии были как негативные моменты, так и позитивные. Самым большим плюсом я бы назвал изменение своего подхода в дни первого австрийского уик-энда. Прежде я всегда атаковал, как только чувствовал себя уверенно или сразу после внесения изменений в настройки болида. Такой подход работал ранее во время других соревнований вплоть до Формулы-2, но в Формуле-1 он либо не работает, либо сопряжён с большим риском.
Я это осознал и стал двигаться последовательно. Я обретаю уверенность в ходе практик и начинаю атаковать в квалификации. Это даёт плоды. Я также изменил подход в работе с инженерами на брифингах. Кроме того, я начал иначе разогреваться перед тем, как сесть в машину. В итоге в квалификации перед второй гонкой в Австрии я продемонстрировал лучший результат в сезоне, что не может не радовать.
Я не раз бывал в Сильверстоуне. Это плюс, однако минус в том, я никогда не пилотировал там болид «Формулы-1», а в этот раз у нас будет только одна практика перед квалификацией. Это означает, что новый подход уже не сработает так хорошо. Думаю, неделя получится непростой для всех, но я сосредоточусь на себе и постараюсь подготовиться как можно лучше», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».
- 13 июля 2021
-
20:24
-
17:59
-
17:32
-
17:22
-
16:34
-
15:13
-
14:42
-
13:24
-
12:17
-
10:54
-
09:46
-
00:55
- 12 июля 2021
-
23:06
-
20:29
-
20:27
-
20:06
-
20:01
-
18:22
-
17:26
-
16:18
-
15:25
-
14:31
-
12:33
-
11:57
-
11:01
-
09:27
-
00:04
- 11 июля 2021
-
22:17
-
21:52
-
20:53
-
20:00
-
19:06
-
18:30
-
17:56
-
17:08