Цунода сообщил о преимуществах, которые он получил благодаря изменению подхода к уик-энду

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, что изменил свой подход к гоночному уик-энду, что в конечном итоге позволило ему добиться прогресса.



«Оглядываясь назад, я могу сказать, что во Франции и Австрии были как негативные моменты, так и позитивные. Самым большим плюсом я бы назвал изменение своего подхода в дни первого австрийского уик-энда. Прежде я всегда атаковал, как только чувствовал себя уверенно или сразу после внесения изменений в настройки болида. Такой подход работал ранее во время других соревнований вплоть до Формулы-2, но в Формуле-1 он либо не работает, либо сопряжён с большим риском.



Я это осознал и стал двигаться последовательно. Я обретаю уверенность в ходе практик и начинаю атаковать в квалификации. Это даёт плоды. Я также изменил подход в работе с инженерами на брифингах. Кроме того, я начал иначе разогреваться перед тем, как сесть в машину. В итоге в квалификации перед второй гонкой в Австрии я продемонстрировал лучший результат в сезоне, что не может не радовать.



Я не раз бывал в Сильверстоуне. Это плюс, однако минус в том, я никогда не пилотировал там болид «Формулы-1», а в этот раз у нас будет только одна практика перед квалификацией. Это означает, что новый подход уже не сработает так хорошо. Думаю, неделя получится непростой для всех, но я сосредоточусь на себе и постараюсь подготовиться как можно лучше», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».