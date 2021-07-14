Volkswagen обозначил позицию, при каком условии готов стать участником Формулы-1

В случае, если болиды в Формуле-1 станут полноприводными, а передние колёса будут приводиться в движение электродвигателем, Volkswagen с брендом Porsche или Audi окажется готов рассмотреть возможность участия в «Королевских гонках». Об этом сообщает Grand Prix со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Представители немецкого концерна посетили обсуждение нового регламента на моторы в Формуле-1, где и обозначили свою позицию. Сообщается, что идею не одобряют представители «Мерседеса», «Рено» и «Ред Булл». В то же время в «Феррари» готовы её рассмотреть.

Напомним, в предстоящие выходные пройдёт Гран-при Великобритании. Ранее пилот «Ред Булл» Серхио Перес объяснил, почему ожидает сильного выступления от «Мерседеса» на нём.