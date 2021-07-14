На болиде Эстебана Окона сменили шасси

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски сообщил, что на болиде пилота команды Эстебана Окона сменили шасси.
«Что делает команда, чтобы помочь Эстебану улучшить текущие результаты? У него было две сложных гонки в Австрии, и мы всё ещё выясняем, есть ли на то какие-либо технические причины. Но чтобы развеять любые сомнения относительно этого вопроса, команда приняла решение внести серьёзные изменения в его машине для Сильверстоуна, включая новое шасси.
Эстебан демонстрировал очень хорошие результаты в начале сезона и квалифицировался на третьем ряду всего несколько уик-эндов назад. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы убедиться, что он вернулся к прежним кондициям. Эти выходные — прекрасная возможность сделать это», — приводит слова Будковски пресс-служба «Альпин».
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