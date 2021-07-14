Култхард: Хэмилтон при поражениях стал вести себя элегантно

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал иначе относиться к поражениям. По словам Култхарда, он был удивлён, как британец воспринял последние неудачи.

«Я заметил, если посмотреть на последние гонки, что Хэмилтон стал гораздо спокойнее, чем раньше. До этого он воспринимал поражения иначе. Ранее иногда, когда его побеждал Нико Росберг, Льюис вёл себя, как испорченный гонщик-мультимиллионер, капризный ребёнок. Но теперь я этого не вижу, он ведёт себя элегантно.

Я вижу в нём уверенность, я вижу другого Льюиса в этом вызове.

Конечно, Хэмилтон хочет выиграть титул, кто не хочет? Он сделал для этого многое. И тот факт, что он подписал новый контракт на два года, показывает его нацеленность на результат, он мотивирован этим вызовом», — цитирует Култхарда Motorsport.