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«Астон Мартин» анонсировал переход ещё одного специалиста из команды-конкурента

«Астон Мартин» анонсировал переход ещё одного специалиста из команды-конкурента
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«Астон Мартин» в ближайшее время объявит о переходе нового специалиста в команду. Об этом сообщил владелец команды Лоуренс Стролл.

«Мы постоянно нанимаем талантливых инженеров и технических специалистов. Хотим сделать так, чтобы наш уровень в этом направлении был не хуже, а то и лучше, чем у любой другой команды Формулы-1.

Практически каждую неделю мы объявляем о новых назначениях. На этой неделе мы сообщим о переходе ещё одного управленца технического департамента из другой команды.

В настоящее время у нас около 500 сотрудников. Когда я встал во главе «Форс Индия», наш штат состоял примерно из 400 человек. Мы выросли на 100 сотрудников, и речь не только о количестве, но и качестве», — цитирует Стролла Racefans.

В прошлом месяце «Астон Мартин» объявил о переходе трёх инженеров, двое из них перебрались в команду из «Ред Булл».

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