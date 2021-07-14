В Ф-1 разработали церемонию для лучших пилотов спринта — без подиума, но с венками

На этапе Формулы-1 в Великобритании впервые будет опробован новый формат — спринтерская гонка. Организаторы этапа планируют устроить специальную церемонию награждения лучших гонщиков.

Так, три лучших пилота не будут подниматься на пьедестал. Вместо этого лучшие гонщики отметят успех в классическом стиле, отмечает пресс-служба Ф-1. Пилоты остановят машины на своих будущих стартовых позициях на решётке, после чего для них устроят чемпионский парад на трассе. Гонщикам вручат венки — на манер тех, что в прошлом вручались в Формуле-1 пилотам, поднимавшимся на подиум.

«Спринт в Формуле-1 — новый увлекательный формат. И мы решили, что важно устроить специальную церемонию на этот случай», — цитирует директора церемонии награждения Алекса Молину пресс-служба Формулы-1.