«Альфа Ромео» объявила о продлении контракта с «Заубером»

«Альфа Ромео» и «Заубер» продолжат сотрудничество, сообщает пресс-служба команды Формулы-1. Швейцарская команда и итальянский бренд продлевают соглашение о партнёрстве.

Как говорится в сообщении, стороны будут упорно готовиться к следующему сезону, когда в силу вступит новый технический регламент Формулы-1.

«Мы рады объявить о продлении партнёрства. «Альфа Ромео» отлично проявила себя в качестве партнёра в последние годы. Мы с нетерпением ждём, что будет впереди. Новые правила вступают в силу. И они дают нам шанс сделать ещё один шаг вперёд. Я уверен, что мы готовы к тому, чтобы вместе прогрессировать. Смотрим с оптимизмом в совместное будущее и рассчитываем на улучшение наших результатов. Партнёрство очень важно для нашей компании и в целом, а не только исключительно на трассе», — сказал руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.