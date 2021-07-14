Хэмилтон: тяжело, когда тебе говорят: «Убирайся отсюда». Англия — мой дом и я её люблю

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объяснил, что побудило его принять решение провести исследование проблем дискриминации в Формуле-1. Так называемая комиссия Хэмилтона начала работать ещё в 2019 году.
«Я занимаюсь этим видом спорта более 25 лет. Мы всегда были единственной чернокожей семьёй. Когда я попал в индустрию, то сразу почувствовал, что здесь явно не хватает разнообразия. До конца 2019 года я выигрывал чемпионат за чемпионатом и думал, что просто этим вдохновляю многих людей стремиться попасть в Формулу-1. Но, к сожалению, это не приносило плоды, и я понял, что нужно предпринять что-то большее.
Было действительно важно провести комплексную проверку, чтобы наконец установить суть проблемы. Есть люди, которые всё решают с помощью денег. Я хотел действовать иначе. Моей целью была попытка докопаться именно до сути вещей — почему всё так, как есть. В итоге мы обнаружили ряд системных недостатков. Они всё ещё существуют. Но сейчас мы знаем, что ключ к успеху лежит в образовании. И я отдам абсолютно всё, чтобы добиться изменений. Нет ничего удивительного в том, что проблемы расизма и бессознательной предвзятости укоренились повсюду. Я никогда не боялся говорить об этой стороне вещей.
Я очень люблю Англию, это мой дом. Но будучи ребёнком я не раз выслушивал нечто вроде: «Убираться отсюда в свою страну». Справляться с этим очень непросто. Нам всем нужно объединиться, мы должны объединиться и наконец создать равенство. Легко сказать, но нам предстоит большая работа», — приводит слова Хэмилтона Hypebeast.
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