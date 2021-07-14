Шарль Леклер высказался о своём будущем в «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своём будущем в команде, заявив, что нынешнее положение дел его устраивает.
«Мы находимся на правильном пути. Признаюсь, что моё доверие команде колоссально. Мне нравится, как мы прогрессируем. Возможно, рассчитывать на подиум в эти выходные будет слишком оптимистично, но произойти может всякое. В «Феррари» я спокоен относительно своего будущего. У нас прекрасное взаимодействие и хороший диалог с Карлосом», — приводит слова Леклера Nextgen-Auto.
С 62 очками Леклер занимает шестое место в зачёте пилотов. Ранее сообщалось о якобы имевшихся контактах Шарля с «Ред Булл» по поводу его возможного перехода в австрийскую команду. Нынешний контракт Леклера с «Феррари» действует до 2024 года.
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