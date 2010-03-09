Баррикелло: этот чемпионат обещает быть фантастическим

Пилот “Уильямса” Рубенс Баррикелло поделился своими ожиданиями от нового сезона в преддверии первой гонки чемпионата 2010 года – Гран-при Бахрейна.

“Я рад, что начну свой 18-й сезон в Ф-1. Я очень мотивирован и нахожусь в отличных кондициях – лучших, чем когда-либо прежде. Я рад выступать за “Уильямс”. Я хорошо обосновался в команде и чувствую себя так, будто провёл в этой конюшне пять лет.

Во время зимних тестов мы преодолели много миль на новом автомобиле команды, сконцентрировавшись в первых тестах на надёжности, а затем на усовершенствовании болида к Бахрейну на последних двух сессиях. С точки зрения настроек, надёжности и управляемости болида мы проделали хорошую работу. Автомобиль стал гораздо лучше, а команда преуспела в моей подготовке, сейчас я полностью знаком со всем необходимым.

Я думаю, что мы сильны. Я оптимистично настроен, но тяжело делать выводы о том, где мы находимся по отношению к конкурентам. Этот чемпионат, с новыми командами, пилотами и правилами, обещает быть фантастическим”, – цитирует Баррикелло официальный пресс-релиз “Уильямса”.