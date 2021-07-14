Даниил Квят вспомнил два эпичных момента со своим участием на Гран-при Великобритании

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Даниил Квят у себя в «инстаграме» разместил видеонарезки своих выступлений на Гран-при Великобритании.



Одно из видео датируется 2015 годом, когда Квят выступал за «Ред Булл». На кадрах показано, как россиянин по внешнему радиусу атаковал одного из гонщиков «Феррари». На второй видеозаписи демонстрируется фрагмент, когда Даниил чудом восстановил контроль над машиной после выезда на обочину в бытность выступления за «Торо Россо».

Видео можно посмотреть на станице Квята в «Инстаграме».

Гран-при Великобритании состоится на предстоящих выходных. На нём впервые будет опробован новый формат Формулы-1 — спринт-квалификация. По её итогам будет определена расстановка на решётке в воскресной гонке.