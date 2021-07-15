Действующий контракт Гасли с «Альфа Таури» и «Ред Булл» рассчитан до конца 2023 года

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что контракт Пьера Гасли с «Альфа Таури» и «Ред Булл» рассчитан до конца 2023 года.



«У Пьера есть ещё два года в «Ред Булл» по контракту. До конца 2023 года.



Могут ли два пилота, выступающие на уровне Гасли, сделать «Альфа Таури» достойным конкурентом «Феррари» и «Макларену»? Да. Но, во-первых Юки Цунода не всегда набирает очки, в отличие от Гасли. Во-вторых, у команды было две или три гонки, в которых они не смогли раскрыть потенциал машины. Но да, конечная цель именно в этой борьбе. И это одна из основных причин, почему мы хотим видеть Пьера лидером команды «Альфа Таури», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.



Ранее Марко высказался о преображении Пьера Гасли, но отметил, что разговор о его потенциальном возвращении в «Ред Булл» не поднимался.

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