Хорнер: нужно найти баланс между риском и успехом в спринте
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании.
«Мерседес» всегда доминировал в Сильверстоуне, так что если мы сможем приблизиться к ним и побороться, то это будет очень обнадёживающе, особенно с учётом обновлений, которые они должны привезти в Великобританию.
Это будет первая в истории спринтерская гонка, так что в пятницу на нас будет оказываться большое давление. У инженеров и пилотов будет всего одна сессия для настройки машины, после чего мы сразу же перейдём к квалификации.
Нужно найти баланс между риском и успехом в спринте, потому что последнее, что хотелось бы получить, — это сход в субботу», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.
Комментарии
- 15 июля 2021
-
11:54
-
10:50
-
09:46
-
00:38
- 14 июля 2021
-
23:15
-
21:49
-
20:47
-
19:22
-
17:33
-
16:26
-
16:17
-
14:42
-
13:45
-
12:19
-
12:03
-
10:57
-
09:45
-
00:43
-
00:04
- 13 июля 2021
-
23:30
-
22:17
-
20:24
-
17:59
-
17:32
-
17:22
-
16:34
-
15:13
-
14:42
-
13:24
-
12:17
-
10:54
-
09:46
-
00:55
- 12 июля 2021
-
23:06
-
20:29
Партнерский контент