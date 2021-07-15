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Хорнер: нужно найти баланс между риском и успехом в спринте

Хорнер: нужно найти баланс между риском и успехом в спринте
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании.

«Мерседес» всегда доминировал в Сильверстоуне, так что если мы сможем приблизиться к ним и побороться, то это будет очень обнадёживающе, особенно с учётом обновлений, которые они должны привезти в Великобританию.

Это будет первая в истории спринтерская гонка, так что в пятницу на нас будет оказываться большое давление. У инженеров и пилотов будет всего одна сессия для настройки машины, после чего мы сразу же перейдём к квалификации.

Нужно найти баланс между риском и успехом в спринте, потому что последнее, что хотелось бы получить, — это сход в субботу», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.

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