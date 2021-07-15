Хорнер: нужно найти баланс между риском и успехом в спринте

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании.



«Мерседес» всегда доминировал в Сильверстоуне, так что если мы сможем приблизиться к ним и побороться, то это будет очень обнадёживающе, особенно с учётом обновлений, которые они должны привезти в Великобританию.



Это будет первая в истории спринтерская гонка, так что в пятницу на нас будет оказываться большое давление. У инженеров и пилотов будет всего одна сессия для настройки машины, после чего мы сразу же перейдём к квалификации.



Нужно найти баланс между риском и успехом в спринте, потому что последнее, что хотелось бы получить, — это сход в субботу», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.