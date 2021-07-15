В «Хаасе» опровергли слухи о переходе Мика Шумахера в «Альфа Ромео»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер опроверг слухи о возможном переходе Мика Шумахера в «Альфа Ромео». Ранее по этому поводу высказывался сам Мик, не став исключать такую возможность, но подчеркнув, что полностью сосредоточен на выступлении за нынешнюю команду.



«Помните о том, что это Формула-1. На данный момент всё идёт к тому, что в следующем году у нас будет та же пара пилотов. Нам ещё предстоит уточнить некоторые детали, но всё остальное более чем ясно.



Для Мика очень важно оставаться в той же команде. Это даст ему необходимую стабильность. Он знает нашу команду, знает, как происходят все внутренние процессы. Думаю, ему тоже нравится быть частью нашей команды.



Вот почему нет никаких причин, по которым он не останется с нами. Думаю, с его стороны всё происходит точно так же», — приводит слова Гюнтера Штайнера RTL.