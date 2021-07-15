Алексей Титов: если Америка хочет два этапа Формулы-1, почему бы нам не хотеть три?

Гендиректор «Росгонок» Алексей Титов оценил возможность проведения в России двух этапов Формулы-1 в течение одного сезона.
«Появление «Игоры Драйв» у всего автоспортивного отечественного сообщества, болельщиков и спортсменов вызвало колоссальный интерес и колоссальную радость, потому что это автоспортивный комплекс абсолютно уникальный и высочайшего уровня. На днях Moscow Raceway тоже продлил свою лицензию первой категории на три года, с чем я коллег поздравляю. Поэтому у нас в стране трасс соответствующей категории теперь три. Если Америка хочет два этапа Формулы-1, почему бы нам не хотеть три?
Кроме шуток, возможно всё. Если будет коммерческая составляющая для такого разговора о двух гонках в России, я уверен, что эти переговоры рано или поздно состоятся. Сейчас, к сожалению, это неактуально», — сказал Алексей Титов в эфире «Радио Зенит».
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