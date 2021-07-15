Штайнер: «Хаасу» ничего не мешает быть лучше «Альфа Ромео» в сезоне-2022

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что в сезоне 2022 года машина американской команды может оказаться лучше, чем у «Альфа Ромео».
«В следующем году у «Хааса» будет машина получше, чем сейчас. Насколько лучше? Я ещё не знаю, но уверен, что всё будет нормально. На данный момент нет ничего, что мешало бы нам быть лучше «Альфа Ромео» в следующем сезоне. Но я уверен, что они тоже будут усердно работать», — приводит слова Гюнтера Штайнера RTL.
В сезоне-2021 «Хаас» является аутсайдером. Никита Мазепин и Мик Шумахер не набрали ни одного очка за девять гонок. На счету «Альфа Ромео» два очка — по одному у Антонио Джовинацци и Кими Райкконена. В американской команде не планируют обновлять машину в 2021 году, полностью сосредоточившись на подготовке к 2022 году.
- 15 июля 2021
-
15:03
-
13:31
-
11:54
-
10:50
-
09:46
-
00:38
- 14 июля 2021
-
23:15
-
21:49
-
20:47
-
19:22
-
17:33
-
16:26
-
16:17
-
14:42
-
13:45
-
12:19
-
12:03
-
10:57
-
09:45
-
00:43
-
00:04
- 13 июля 2021
-
23:30
-
22:17
-
20:24
-
17:59
-
17:32
-
17:22
-
16:34
-
15:13
-
14:42
-
13:24
-
12:17
-
10:54
-
09:46
-
00:55