Штайнер: «Хаасу» ничего не мешает быть лучше «Альфа Ромео» в сезоне-2022

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что в сезоне 2022 года машина американской команды может оказаться лучше, чем у «Альфа Ромео».



«В следующем году у «Хааса» будет машина получше, чем сейчас. Насколько лучше? Я ещё не знаю, но уверен, что всё будет нормально. На данный момент нет ничего, что мешало бы нам быть лучше «Альфа Ромео» в следующем сезоне. Но я уверен, что они тоже будут усердно работать», — приводит слова Гюнтера Штайнера RTL.



В сезоне-2021 «Хаас» является аутсайдером. Никита Мазепин и Мик Шумахер не набрали ни одного очка за девять гонок. На счету «Альфа Ромео» два очка — по одному у Антонио Джовинацци и Кими Райкконена. В американской команде не планируют обновлять машину в 2021 году, полностью сосредоточившись на подготовке к 2022 году.