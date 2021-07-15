В соцсети просочились первые живые фотографии машины Формулы-1 2022 года

В социальных сетях появилась первая «живая» фотография машины Формулы-1 2022 года. Презентация автомобиля должна пройти сегодня, 15 июля. Начало мероприятия — в 17:00 мск.



За несколько часов до официальной презентации на трассе состоялась фотосессия с участием гонщиков Формулы-1, и во время её проведения удалось сфотографировать шоу-кар.

Посмотреть фото можно в «твиттере».

Напомним, шоу-кар был создан по заказу Liberty Media. Особенность этой машины заключается в том, что она создана в соответствии с правилами, которые вступят в силу в 2022 году.



Носовая часть была опущена ниже. Ожидается, что благодаря аэродинамическим свойствам машины будут более устойчивыми в «грязном» воздухе, что откроет дополнительные возможности для обгона. Внешний вид болида стал более футуристическим. Внешне он действительно отличается от предшественников.