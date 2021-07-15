В соцсети просочились первые живые фотографии машины Формулы-1 2022 года

В социальных сетях появилась первая «живая» фотография машины Формулы-1 2022 года. Презентация автомобиля должна пройти сегодня, 15 июля. Начало мероприятия — в 17:00 мск.
За несколько часов до официальной презентации на трассе состоялась фотосессия с участием гонщиков Формулы-1, и во время её проведения удалось сфотографировать шоу-кар.
Посмотреть фото можно в «твиттере».
Напомним, шоу-кар был создан по заказу Liberty Media. Особенность этой машины заключается в том, что она создана в соответствии с правилами, которые вступят в силу в 2022 году.
Носовая часть была опущена ниже. Ожидается, что благодаря аэродинамическим свойствам машины будут более устойчивыми в «грязном» воздухе, что откроет дополнительные возможности для обгона. Внешний вид болида стал более футуристическим. Внешне он действительно отличается от предшественников.
- 15 июля 2021
-
15:30
-
15:21
-
15:03
-
13:31
-
11:54
-
10:50
-
09:46
-
00:38
- 14 июля 2021
-
23:15
-
21:49
-
20:47
-
19:22
-
17:33
-
16:26
-
16:17
-
14:42
-
13:45
-
12:19
-
12:03
-
10:57
-
09:45
-
00:43
-
00:04
- 13 июля 2021
-
23:30
-
22:17
-
20:24
-
17:59
-
17:32
-
17:22
-
16:34
-
15:13
-
14:42
-
13:24
-
12:17
-
10:54