Марко: Ферстаппен опережает Хэмилтона по чистой скорости

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сравнил Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона и поделился мнением о титульной гонке в сезоне-2021.



«Сильверстоун скорее имеет символическое и психологическое значение. В большей степени это справедливо для «Мерседеса». Боюсь, что судьба титула решится только в последних гонках, потому что «Мерседес» — сильная команда.



Хэмилтон — выдающийся пилот, как и Ферстаппен, но у Льюиса больше опыта. Нельзя сказать, что последние несколько гонок решили судьбу титула. Было бы здорово продолжать в том же духе, но не стоит недооценивать соперников.



Сравнение Хэмилтона и Ферстаппена? Они как минимум на равных. Если говорить о чистой скорости, то Ферстаппен немного впереди», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.