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Марко: Ферстаппен опережает Хэмилтона по чистой скорости

Марко: Ферстаппен опережает Хэмилтона по чистой скорости
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сравнил Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона и поделился мнением о титульной гонке в сезоне-2021.

«Сильверстоун скорее имеет символическое и психологическое значение. В большей степени это справедливо для «Мерседеса». Боюсь, что судьба титула решится только в последних гонках, потому что «Мерседес» — сильная команда.

Хэмилтон — выдающийся пилот, как и Ферстаппен, но у Льюиса больше опыта. Нельзя сказать, что последние несколько гонок решили судьбу титула. Было бы здорово продолжать в том же духе, но не стоит недооценивать соперников.

Сравнение Хэмилтона и Ферстаппена? Они как минимум на равных. Если говорить о чистой скорости, то Ферстаппен немного впереди», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

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