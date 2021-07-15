Мик Шумахер ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы в «Хаасе» был более опытный второй пилот

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о впечатлениях от нынешнего сезона Формулы-1, а также сообщил, устраивает ли его положение дел в своей команде.
«Мы с самого начала знали, что сезон будет непростым. Но работа даёт плоды. Если бы у нас ничего не выходило в этом году, то едва ли что-то получилось бы в следующем. Вот почему для меня важно не сдаваться, даже если дела на трассе идут не слишком хорошо.
В нашей команде два молодых пилота, и иногда мы просто блуждаем в темноте. Но поскольку мы оба очень голодны до успехов и так много работаем, то в какой-то момент добираемся до точки, где виден свет в конце туннеля.
Шёл бы процесс обучения быстрее с более опытным товарищем по команде? Команда приняла решение начать сезон с двумя молодыми гонщиками. И я полностью поддерживаю это решение», — приводит слова Шумахера Auto Motor und Sport.
- 15 июля 2021
-
18:14
-
17:40
-
17:31
-
16:57
-
15:30
-
15:21
-
15:03
-
13:31
-
11:54
-
10:50
-
09:46
-
00:38
- 14 июля 2021
-
23:15
-
21:49
-
20:47
-
19:22
-
17:33
-
16:26
-
16:17
-
14:42
-
13:45
-
12:19
-
12:03
-
10:57
-
09:45
-
00:43
-
00:04
- 13 июля 2021
-
23:30
-
22:17
-
20:24
-
17:59
-
17:32
-
17:22
-
16:34
-
15:13