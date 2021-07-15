Мик Шумахер ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы в «Хаасе» был более опытный второй пилот

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о впечатлениях от нынешнего сезона Формулы-1, а также сообщил, устраивает ли его положение дел в своей команде.



«Мы с самого начала знали, что сезон будет непростым. Но работа даёт плоды. Если бы у нас ничего не выходило в этом году, то едва ли что-то получилось бы в следующем. Вот почему для меня важно не сдаваться, даже если дела на трассе идут не слишком хорошо.



В нашей команде два молодых пилота, и иногда мы просто блуждаем в темноте. Но поскольку мы оба очень голодны до успехов и так много работаем, то в какой-то момент добираемся до точки, где виден свет в конце туннеля.



Шёл бы процесс обучения быстрее с более опытным товарищем по команде? Команда приняла решение начать сезон с двумя молодыми гонщиками. И я полностью поддерживаю это решение», — приводит слова Шумахера Auto Motor und Sport.