Мик Шумахер: убеждён, что «Хаас» ещё поборется за очки

Пилот «Хааса» Мик Шумахер назвал пилотов Формулы-1, с которыми поддерживает хорошие отношения, а также выразил уверенность в способности своей команды побороться за очки в оставшейся части сезона.



«Завёл ли я новых друзей среди пилотов Формулы-1? К сожалению, в условиях коронавируса это сделать не так просто. Существует так много директив, которым мы должны следовать. Но я очень хорошо лажу, например, с Эстебаном Оконом, который тоже проживает в Женеве. У меня хорошие отношения с большинством гонщиков. В конце концов, к Феттелю я ближе всего. Он мне очень помогает — как на трассе, так и вне её. Здорово, что я всегда могу обратиться к человеку с таким огромным опытом.



Насколько определяющим в моей карьере было обучение в «Феррари»? Я бы сказал, оно было очень важным. Понимание того, что за мной стоит «Феррари», вселило в меня уверенность. Сейчас моя цель — опередить «Уильямс». У нас это уже получилось в Баку. Убеждён, что мы ещё покажем хорошие результаты и поборемся за очки. Ведь позади только 9 гонок из 23», — приводит слова Шумахера Auto Motor und Sport.