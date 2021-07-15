Ландо Норрис сообщил, что после ограбления стал испытывать проблемы со сном
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил о своём психологическом состоянии. Недавно Норриса ограбили около стадиона «Уэмбли» в Лондоне (Англия) по окончании финала Евро-2020. У гонщика отобрали наручные часы стоимостью $ 55 тыс.
«В целом я в порядке, но бывало и лучше. А вообще не собираюсь врать, я не в идеальном состоянии. Надо поработать психологически. Ведь ментальное здоровье представляет большую значимость. Я не особо хорошо спал и всё такое. Но я не тот парень, который оказался в наихудшей ситуации после «Уэмбли». Обязательно поработаю над формой. Сейчас я чувствую, что смогу вернуть былые кондиции.
Полагаю, мне просто не повезло. Не самый приятный опыт, но такое случалось не только со мной», — приводит слова Норриса Sky Sports.
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