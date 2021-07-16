Феттель раскритиковал решение Ф-1 называть обладателем поула победителя спринтерской гонки

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил о несогласии с решением Формулы-1 назвать победителя спринта обладателем поул-позиции. Таковым будет считаться именно победитель короткой гонки, а не квалификации.
«Я думаю, это неправильно. Поул-позицией всегда было быстрейшее время в сессии или в квалификации. Сейчас я немного сбит с толку. Если это будет разовая мера, то большого вреда это не нанесёт. Но если в будущем мы проведём 10 спринтерских гонок, мне кажется, это будет выглядеть несколько странно. Поул-позиция должна достаться тому пилоту, который показал лучший круг. Это новая дисциплина, 50 лет назад такого не было, а теперь есть. Просто добавьте новый столбец в статистику.
А вообще будет интересно посмотреть, понравится это людям или нет. Я думаю, что главное событие всегда должно быть в воскресенье, иначе нет смысла ждать до самого конца недели. Посмотрим, что в итоге из всего этого выйдет», — приводит слова Феттеля RaceFans.
Спринт-квалификация впервые будет опробована на Гран-при Великобритании, который состоится в предстоящие выходные.
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