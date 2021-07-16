В Формуле-1 показали, чем будут отличаться болиды 2021 и 2022 годов

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в соцсетях чемпионата мира ролик, в котором наглядно сравнила нынешние болиды Ф-1 с шоу-каром, построенным по регламенту для сезона-2022. В ролике демонстрируется, как изменятся передние и задние антикрылья, диффузор и днище, построенное с учётом возвращения в Формулу-1 граунд-эффекта. Все изменения в техническом регламенте Формулы-1 направлены на то, чтобы болиды генерировали меньше «грязного» турбулентного воздуха позади себя, тем самым не нарушая работу аэродинамики на едущих позади автомобилях. Это должно способствовать более острой борьбе на трассе.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.