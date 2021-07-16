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«Я шокирован». Сайнс и Джовинацци ответили на вопрос о допустимости ананаса в пицце

«Я шокирован». Сайнс и Джовинацци ответили на вопрос о допустимости ананаса в пицце
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Во время официальных пресс-конференций ФИА перед Гран-при Формулы-1 продолжилась традиция, согласно которой свои вопросы гонщикам могут задать не только журналисты, но и молодые поклонники гонок. Один из них, юный мальчик, поинтересовался у Карлоса Сайнса и Антонио Джовинацци, допустимо ли использовать ананас как ингредиент для пиццы.

«Я шокирован. Это даже не вопрос. Тот факт, что такой молодой мальчик рассматривает возможность использования ананаса в пицце, пугает меня. Он должен думать о прекрасной Маргарите. Шокирующе», — шутливо прокомментировал вопрос Сайнс.

«Я тоже в шоке. Ну, он слишком молод. Нет, конечно, никакого ананаса», — поддержал коллегу Джовинацци.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

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