«Я шокирован». Сайнс и Джовинацци ответили на вопрос о допустимости ананаса в пицце

Во время официальных пресс-конференций ФИА перед Гран-при Формулы-1 продолжилась традиция, согласно которой свои вопросы гонщикам могут задать не только журналисты, но и молодые поклонники гонок. Один из них, юный мальчик, поинтересовался у Карлоса Сайнса и Антонио Джовинацци, допустимо ли использовать ананас как ингредиент для пиццы.



«Я шокирован. Это даже не вопрос. Тот факт, что такой молодой мальчик рассматривает возможность использования ананаса в пицце, пугает меня. Он должен думать о прекрасной Маргарите. Шокирующе», — шутливо прокомментировал вопрос Сайнс.



«Я тоже в шоке. Ну, он слишком молод. Нет, конечно, никакого ананаса», — поддержал коллегу Джовинацци.

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