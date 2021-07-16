Формула-1. Гран-при Великобритании. Пятничная тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 16 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоится единственная пятничная тренировка десятого этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Первая сессия свободной практики стартует в 16:30 по московскому времени. Напомним, из-за проведения первой в истории спринтерской гонки Ф-1 в пятницу будет лишь одна тренировка, после которой состоится квалификация.



После девятого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию свободной практики Формулы-1, которая доступна по нижеприведённой ссылке.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1