Формула-1. Гран-при Великобритании. Пятничная тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 16 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоится единственная пятничная тренировка десятого этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Первая сессия свободной практики стартует в 16:30 по московскому времени. Напомним, из-за проведения первой в истории спринтерской гонки Ф-1 в пятницу будет лишь одна тренировка, после которой состоится квалификация.
После девятого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию свободной практики Формулы-1, которая доступна по нижеприведённой ссылке.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1
- 16 июля 2021
-
11:02
-
11:00
-
10:33
-
10:20
-
10:07
-
00:58
- 15 июля 2021
-
23:09
-
22:55
-
21:40
-
20:19
-
20:00
-
18:34
-
18:14
-
17:40
-
17:31
-
16:57
-
15:30
-
15:21
-
15:03
-
13:31
-
11:54
-
10:50
-
09:46
-
00:38
- 14 июля 2021
-
23:15
-
21:49
-
20:47
-
19:22
-
17:33
-
16:26
-
16:17
-
14:42
-
13:45
-
12:19
-
12:03