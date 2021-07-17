Формула-2. Великобритания. Вторая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 17 июля, состоится вторая спринтерская гонка четвёртого этапа Формулы-2 сезона-2021, которая пройдёт на стационарной трассе «Сильверстоун». Начало гонки запланировано на 16:45 по московскому времени.
В серии выступает один российский пилот — пилот Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман, представляющий итальянскую команду «Према».
Сезон-2021 Формулы-2 проходит по новым правилам: основной гонке предшествуют две спринтерские, в каждой из которых топ-10 стартовой решётки перевёрнута (относительно результатов квалификации и первой гонки соответственно).
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:
Формула-2. Великобритания. Вторая гонка. Текстовая трансляция
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