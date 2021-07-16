Штайнер отреагировал на слухи, что Мазепин-старший хочет взять контроль над «Хаасом»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи о своей замене на Оливера Оукса, которые ранее появились в немецкой прессе. Как сообщало издание F1-Insider, Дмитрий Мазепин хотел бы видеть во главе команды именно Оукса, чтобы получить полный контроль над командой.
«Я ничего об этом не знаю. Но уверен, что это чепуха. Кто-то захотел написать и распространить новый слух.
Джин Хаас владеет командой. Он принимает решения, и он не устал от этого.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы Никита был так же быстр, как Мик. Наша цель — к концу года иметь в составе двух отличных гонщиков. Никита прогрессирует, но Мик выставил высокую планку. Некоторые учатся быстрее, некоторые — медленнее. Но я уверен, что мы сможем это сделать», — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPX.news.
После девяти гонок сезона «Хаас» не набрал ни одного очка и занимает последнее место в Кубке конструкторов.
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