Риккардо: не жалею об уходе из «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признался, что не жалеет об уходе из «Ред Булл» в конце 2018 года.
«Я ни о чём не жалею. За каждым моим решением стоят определённые причины. Каждое ваше решение, принятое в какой-то момент, является в тот момент правильным. Конечно, я не переживаю о прошлом и не спрашиваю себя, мог ли я сделать что-то иначе.
Если посмотреть на их результаты в этом году, может возникнуть вопрос — а мог ли я быть там, на этом месте. Но, честно говоря, рад за них. Конечно, я был бы счастлив, если бы боролся за победы, но в любом случае рад, что они смогли бросить вызов «Мерседесу» и имеют шансы на титул. В Австрии перекинулся парой фраз с Кристианом Хорнером. Я в восторге от того, что они делают. Я точно ни о чём не жалею», — приводит слова Риккардо RaceFans.
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