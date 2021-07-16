Ландо Норрис посвятил новый шлем медработникам Великобритании

Пилот «Макларена» Ландо Норрис представил новый шлем, в котором он будет выступать на Гран-при Великобритании, домашнем для себя этапе.
Шлем посвящён медработникам Великобритании. На него нанесены сообщения болельщиков, которые благодарят врачей, медсестёр и представителей других социально значимых профессий за их работу в период пандемии коронавируса.
После завершения уик-энда Норрис планирует разыграть шлем ради поддержки медработников Великобритании.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Ландо Норриса.
Гран-при Великобритании пройдёт с 16 по 19 июля в Сильверстоуне. На Гран-при Великобритании впервые будет опробован новый формат Формулы-1 — спринт-квалификация. В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая в данном случае определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.
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