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«Это ужасно, дерьмо». Риккардо прокомментировал свои слова на презентации машины 2022 года

«Это ужасно, дерьмо». Риккардо прокомментировал свои слова на презентации машины 2022 года
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо отрицает, что жёстко раскритиковал машину 2022 года на презентации шоу-кара в Великобритании.

Во время прямой трансляции презентации можно было услышать Риккардо, который произнёс: «Это ужасно, дерьмо». Все решили, что речь идёт о новой машине, но пилот «Макларена» опроверг это.

«Думаю, я говорил о чём-то другом, потому что мы разговаривали о разных вещах. Честно, не помню, чтобы говорил так про машину. По-моему, она выглядела классно. Я бы не стал говорить так агрессивно. Может быть, мне не понравилась расцветка, но точно не машина в целом», — приводит слова Даниэля Риккардо GrandPX.news.

Напомним, новый регламент Формулы-1 нацелен на то, чтобы гонщики смогли активнее бороться друг с другом на трассе и получать больше возможностей для обгона. Для этого новые правила вновь разрешили применение граунд-эффекта, а ограничения регламента направлены на то, чтобы болиды генерировали меньше «грязных» потоков воздуха позади себя. Кроме того, Ф-1 перейдёт на низкопрофильные 18-дюймовые колёса.

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