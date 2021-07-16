«Астон Мартин» опубликовал фото новой ливреи машины, а затем удалил его

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» представила обновлённую ливрею для домашнего этапа чемпионата мира — Гран-при Великобритании. На обновлённой раскраске машины можно увидеть флаг Великобритании.
Фотографии новой ливреи были опубликованы в официальном «инстаграме» команды, однако вскоре запись была удалена. Увидеть машины AMR21 на трассе в обновлённой ливрее можно будет уже на первой тренировке Гран-при Великобритании, которая пройдёт сегодня, 16 июля. Начало сессии — в 16:30 мск.
Фото: «Инстаграм» команды «Астон Мартин»
Гран-при Великобритании пройдёт с 16 по 19 июля в Сильверстоуне. На Гран-при Великобритании впервые будет опробован новый формат Формулы-1 — спринт-квалификация. В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая в данном случае определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.
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