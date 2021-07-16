Хэмилтон ответил на критику Берни Экклстоуна

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на критику бывшего владельца Формулы-1 Берни Экклстоуна.
Ранее Экклстоун высказался о новом контракте Хэмилтона с командой «Мерседес», отметив, что Льюис растерял свою форму.
«Кажется, Льюис уже не тот боец, что был раньше. Всё чаще в этом году я вижу, что он может выступить лучше, но не делает этого. Он будто сказал себе — хватит, не стоит рисковать», — сказал Экклстоун в интервью The Guardian.
«Я не слышал о том, что сказал Берни, пока не приехал в Сильверстоун. У нас была очень насыщенная неделя. Великолепный футбол, игра, которая была сначала захватывающей, а затем довольно сложной. После этого я занимался Комиссией Хэмилтона, сосредоточившись на этом. Но меня ничего не отвлекает. Я не тот гонщик, которым был в начале карьеры. Думаю, я стал лучше и знаю себя так хорошо, как никогда до этого», — приводит слова Хэмилтона Crash.
- 16 июля 2021
-
16:38
-
15:59
-
14:55
-
14:40
-
14:01
-
12:53
-
11:49
-
11:02
-
11:00
-
10:33
-
10:20
-
10:07
-
00:58
- 15 июля 2021
-
23:09
-
22:55
-
21:40
-
20:19
-
20:00
-
18:34
-
18:14
-
17:40
-
17:31
-
16:57
-
15:30
-
15:21
-
15:03
-
13:31
-
11:54
-
10:50
-
09:46
-
00:38
- 14 июля 2021
-
23:15
-
21:49
-
20:47
-
19:22