Хэмилтон ответил на критику Берни Экклстоуна

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на критику бывшего владельца Формулы-1 Берни Экклстоуна.



Ранее Экклстоун высказался о новом контракте Хэмилтона с командой «Мерседес», отметив, что Льюис растерял свою форму.



«Кажется, Льюис уже не тот боец, что был раньше. Всё чаще в этом году я вижу, что он может выступить лучше, но не делает этого. Он будто сказал себе — хватит, не стоит рисковать», — сказал Экклстоун в интервью The Guardian.



«Я не слышал о том, что сказал Берни, пока не приехал в Сильверстоун. У нас была очень насыщенная неделя. Великолепный футбол, игра, которая была сначала захватывающей, а затем довольно сложной. После этого я занимался Комиссией Хэмилтона, сосредоточившись на этом. Но меня ничего не отвлекает. Я не тот гонщик, которым был в начале карьеры. Думаю, я стал лучше и знаю себя так хорошо, как никогда до этого», — приводит слова Хэмилтона Crash.