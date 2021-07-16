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Хэмилтон ответил на критику Берни Экклстоуна

Хэмилтон ответил на критику Берни Экклстоуна
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на критику бывшего владельца Формулы-1 Берни Экклстоуна.

Ранее Экклстоун высказался о новом контракте Хэмилтона с командой «Мерседес», отметив, что Льюис растерял свою форму.

«Кажется, Льюис уже не тот боец, что был раньше. Всё чаще в этом году я вижу, что он может выступить лучше, но не делает этого. Он будто сказал себе — хватит, не стоит рисковать», — сказал Экклстоун в интервью The Guardian.

«Я не слышал о том, что сказал Берни, пока не приехал в Сильверстоун. У нас была очень насыщенная неделя. Великолепный футбол, игра, которая была сначала захватывающей, а затем довольно сложной. После этого я занимался Комиссией Хэмилтона, сосредоточившись на этом. Но меня ничего не отвлекает. Я не тот гонщик, которым был в начале карьеры. Думаю, я стал лучше и знаю себя так хорошо, как никогда до этого», — приводит слова Хэмилтона Crash.

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