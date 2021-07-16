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«Альфа Ромео» больше не будет зависеть от «Феррари» при выборе пилотов

«Альфа Ромео» больше не будет зависеть от «Феррари» при выборе пилотов
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Руководство команды «Альфа Ромео» со следующего сезона получит полную свободу выбора относительно состава пилотов.

«Решения будет принимать один человек — Фредерик Вассёр. Моё дело — продавать автомобили, его — управлять командой. Он занимается этим уже 25 лет и прекрасно справляется со своей работой. Мы обсудили этот момент и приняли решение, что последнее слово будет именно за Фредом», — цитирует генерального директора «Альфа Ромео» Жан-Филиппа Импартато LÉquipe.

«Конечно, наши связи с «Феррари» означают, что мы можем обсудить гонщиков из их списка. Сейчас за нас выступает Антонио Джовинацци, он прогрессирует, хорошо делает свою работу, и моя цель — сохранить эту связь с «Феррари». Но мы будем свободны в выборе пилотов», — цитирует Фредерика Вассёра Motorsport.

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