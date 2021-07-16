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Норрис не считает, что Риккардо превосходит Сайнса

Норрис не считает, что Риккардо превосходит Сайнса
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис сравнил своего напарника Даниэля Риккардо с бывшим гонщиком команды Карлосом Сайнсом-младшим. По мнению Норриса, испанец не уступает австралийцу, которого многие считают более классным пилотом.

«Если честно, я и так знал, насколько хорош Карлос. И он доказывает свой класс, работая вместе с Шарлем Леклером. Он быстр, находится рядом с лучшими гонщиками Формулы-1. Но я также знал, что на фоне Сайнса смотрюсь хорошо. В некоторых аспектах он лучше меня, а в некоторых я его превосхожу.

Поэтому я не переживал, когда к нам переходил Даниэль. Я знал, что Карлос находится на сопоставимом уровне. Возможно, многие котируют Риккардо выше Сайнса, так как Даниэль выигрывал гонки», — цитирует Норриса GrandPX со ссылкой на AS.

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