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Шварцман вылетел в квалификации Ф-2 и занял 7-е место. Поул завоевал Пиастри

Шварцман вылетел в квалификации Ф-2 и занял 7-е место. Поул завоевал Пиастри
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Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман занял седьмое место по итогам квалификации четвёртого этапа сезона-2021, проходящего в Сильверстоуне. Шварцман шёл с улучшением на последнем быстром круге, однако вылетел в повороте «Стоув» и застрял в гравии, вызвав остановку сессии. Её уже не возобновили.

Поул-позишен завоевал партнёр Шварцмана по «Преме» — Оскар Пиастри. Лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй завершил круг прямо перед остановкой сессии и стал вторым. В первой спринтерской гонке с первого места стартует Кристиан Лундгор, Шварцман примет старт четвёртым.

Фото: Формула-2

Формула-2. Сильверстоун. Квалификация

1. Оскар Пиастри — 1:39.854
2. Чжоу Гуаньюй — 1:40.075
3. Ричард Версхор — 1:40.259
4. Дэниел Тиктум — 1:40.408
5. Тео Пуршер — 1:40.419
6. Фелипе Другович — 1:40.451
7. Роберт Шварцман — 1:40.452
8. Рой Ниссани — 1:40.486
9. Юри Випс — 1:40.491
10. Кристиан Лундгор — 1:40.556
11. Лайам Лоусон — 1:40.679
12. Джехан Дарувала — 1:40.683…
14. Маркус Армстронг — 1:40.895.

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