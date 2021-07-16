Шварцман вылетел в квалификации Ф-2 и занял 7-е место. Поул завоевал Пиастри

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман занял седьмое место по итогам квалификации четвёртого этапа сезона-2021, проходящего в Сильверстоуне. Шварцман шёл с улучшением на последнем быстром круге, однако вылетел в повороте «Стоув» и застрял в гравии, вызвав остановку сессии. Её уже не возобновили.

Поул-позишен завоевал партнёр Шварцмана по «Преме» — Оскар Пиастри. Лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй завершил круг прямо перед остановкой сессии и стал вторым. В первой спринтерской гонке с первого места стартует Кристиан Лундгор, Шварцман примет старт четвёртым.

Фото: Формула-2

Формула-2. Сильверстоун. Квалификация



1. Оскар Пиастри — 1:39.854

2. Чжоу Гуаньюй — 1:40.075

3. Ричард Версхор — 1:40.259

4. Дэниел Тиктум — 1:40.408

5. Тео Пуршер — 1:40.419

6. Фелипе Другович — 1:40.451

7. Роберт Шварцман — 1:40.452

8. Рой Ниссани — 1:40.486

9. Юри Випс — 1:40.491

10. Кристиан Лундгор — 1:40.556

11. Лайам Лоусон — 1:40.679

12. Джехан Дарувала — 1:40.683…

14. Маркус Армстронг — 1:40.895.