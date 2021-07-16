Хорнер: Вольф немного повёрнут на контроле, но он не может контролировать «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о поведении главы «Мерседеса» Тото Вольфа. По мнению Хорнера, Вольф недоволен тем фактом, что не может оказывать воздействие на «Ред Булл» и контролировать соперника.
«Это конкурентный бизнес. А Тото, как мы видим, немного повёрнут на контроле. Но он не может контролировать «Ред Булл». Наверное, я единственный, у кого с ним нет конфликта интересов. Я могу говорить, что думаю. И, возможно, ему это не очень нравится. Уверен, Тото попытается нависать тенью над всем, над чем только может», — цитирует Хорнера RacingNews365.
По ходу сезона руководство «Мерседеса» неоднократно жаловалось на конкурента, подозревая, что «Ред Булл» нарушает технический регламент.
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