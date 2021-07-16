Леклер: подиум в Сильверстоуне — слишком оптимистичная цель, но никогда не знаешь
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Великобритании. По мнению Леклера, он может побороться за пьедестал, хоть эта задача и будет очень сложной. Леклер поднимался на подиум в 2019 и 2020 годах.
«Думаю, что у нас произошли позитивные изменения по сравнению с прошлым годом. Мы идём правильной дорогой, я верю в команду, счастлив тем, как всё развивается.
Возможно, подиум в этот уикэнд — слишком оптимистичная цель, но никогда не знаешь. Я попытаюсь использовать преимущество и все возможности, которые будут. Будем надеяться, что в результате удастся подняться на подиум.
В 2022 году у нас будет хороший шанс вновь начать побеждать. Машина полностью изменится, появятся новые шансы», — цитирует Леклера PlanetF1.
Комментарии
- 16 июля 2021
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:07
-
20:56
-
19:51
-
19:37
-
18:16
-
18:00
-
17:32
-
16:38
-
15:59
-
14:55
-
14:40
-
14:01
-
12:53
-
11:49
-
11:02
-
11:00
-
10:33
-
10:20
-
10:07
-
00:58
- 15 июля 2021
-
23:09
-
22:55
-
21:40
-
20:19
-
20:00
-
18:34
-
18:14
-
17:40
-
17:31
-
16:57
-
15:30
-
15:21
Партнерский контент