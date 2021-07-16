Леклер: подиум в Сильверстоуне — слишком оптимистичная цель, но никогда не знаешь

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Великобритании. По мнению Леклера, он может побороться за пьедестал, хоть эта задача и будет очень сложной. Леклер поднимался на подиум в 2019 и 2020 годах.

«Думаю, что у нас произошли позитивные изменения по сравнению с прошлым годом. Мы идём правильной дорогой, я верю в команду, счастлив тем, как всё развивается.

Возможно, подиум в этот уикэнд — слишком оптимистичная цель, но никогда не знаешь. Я попытаюсь использовать преимущество и все возможности, которые будут. Будем надеяться, что в результате удастся подняться на подиум.

В 2022 году у нас будет хороший шанс вновь начать побеждать. Машина полностью изменится, появятся новые шансы», — цитирует Леклера PlanetF1.